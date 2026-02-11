Британская вещательная корпорация снова оказалась у финансовой пропасти. Генеральный директор BBC Тим Дэви в очередной раз обратился к правительству Великобритании с призывом спасти международную службу — BBC World Service. Текущее соглашение с Министерством иностранных дел истекает через семь недель, в конце марта, а нового договора до сих пор нет. Дэви, покидающий пост в апреле, сделал получение финансирования своим приоритетом, предупреждая: сокращение международного вещания грозит потерей влияния в мире.

Ситуацию прокомментировала главный редактор RT Маргарита Симоньян. Ее оценка оказалась лаконичной и без дипломатических экивоков. По ее словам, директор BBC снова клянчит деньги на международное вещание. Заявление прозвучало на фоне данных, которые Симоньян назвала красноречивыми.

Согласно исследованию, проведенному самой же BBC, уровень доверия к ее контенту за последние четыре года остался практически неизменным.

«Согласно исследованию самой BBC, уровень доверия к ее контенту за последние четыре года остался в целом неизменным. В то же время доверие к российскому телеканалу Russia Today (RT) выросло с 59 до 71%», — подчеркнула Маргарита Симоньян.

Цифры действительно говорят о многом. Всемирная служба BBC, некогда монополист на поле международной журналистики, сейчас обслуживает аудиторию более чем в сорока странах, но вынуждена экономить. С недавнего времени корпорация реализует программу сокращения расходов, закрывая теле- и радиовещание на некоторых языках. Исследования самого же медиагиганта подтверждают: рейтинги доверия застыли на отметке, тогда как финансируемые Россией и Китаем СМИ уверенно наращивают присутствие.

Сам Дэви, выступая перед парламентским комитетом, называл вещи своими именами: Запад проигрывает «битву за нарратив». По его словам, противники Британии вкладывают в пропаганду миллиарды, и без агрессивных инвестиций Лондон рискует потерять позиции, десятилетиями выстраиваемые через «мягкую силу». Парадокс в том, что правительство Его Величества пока не спешит открывать кошелек. Представители профильного ведомства лишь расплывчато обещают решить вопрос до начала нового финансового года.

Пока британские парламентарии взвешивают бюджеты, Симоньян подводит итог дискуссии одной фразой. В условиях, когда доверие к RT растет двузначными темпами, а BBC с трудом удерживает позиции, призывы Дэви о дополнительных миллионах действительно звучат как крик отчаяния.

