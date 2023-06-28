«Клятве Гиппократа не очень соответствует»: врач может сесть в тюрьму за радостный комментарий о смерти военкора

Врач-педиатр может сесть в тюрьму на семь лет за позитивный комментарий под постом о гибели военного корреспондента Максима Фомина (Владлена Татарского), сообщает SHOT.

По данным журналистов, 34-летняя жительница Благовещенска оставила в социальных сетях комментарий, где она радовалась теракту, в результате которого погиб военкор. На высказывание женщины обратили внимание силовики. Против педиатра возбудили уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма».

«Отлично, а то пишут подобные комментарии и чувствуют себя безнаказанными»; «Жесткая мера, но иногда надо думать все-таки»; «Посидит и подумает. Молча»; «Как-то клятве Гиппократа не очень соответствует радость гибели соотечественника», — высказались о ситуации россияне.

Ранее концерты популярной рок-группы отменили в России из-за «токсичности».