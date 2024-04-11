Ключи от квартир в двух корпусах продолжают выдавать в подмосковном ЖК «Белые росы»

Почти восемьсот семей смогут в ближайшее время отметить новоселье, в настоящее время в ЖК «Белые росы» городского округа Котельники продолжается вручение ключей в корпусах №1 и №2. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Напоминаем, что изначально дольщики должны были получить свои квартиры еще в 2015 году, однако застройщик ООО «Стройкомфорт» не выполнил обязательства.

Так уже в апреле 2021 года дома для завершения строительства передали Фонду защиты прав дольщиков Московской области. В настоящий момент жилой комплекс «Белые росы» достроен, введен в эксплуатацию и поставлен на кадастровый учет.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что более десяти домов культуры и детских школ искусств обновят в Подмосковье в этом году.