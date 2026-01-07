Клюшку с автографом звезды НХЛ продают в России за 100 тыс. рублей

Необычное объявление о продаже появилось на Ямале: житель Салехарда предлагает хоккейную клюшку с автографом известного российского нападающего Евгения Кузнецова за 100 тысяч рублей, передает интернет-издание «Ямал-медиа» .

Лот позиционируется как оригинальная клюшка ведущего бренда Bauer в новой комплектации, что привлекает внимание как коллекционеров, так и поклонников хоккея.

Продавец указывает, что клюшка модели PROTO имеет левый хват и длину 164 сантиметра, что соответствует стандартам для взрослых игроков. Основной ценностью предмета, безусловно, является личная подпись хоккеиста, что превращает спортивный инвентарь в коллекционный артефакт.

Интерес к такому лоту подогрет недавними событиями в спортивной карьере Кузнецова. Игрок, являющийся двукратным чемпионом мира и обладателем Кубка Стэнли, официально вернулся в Континентальную хоккейную лигу, подписав контракт с уфимским «Салаватом Юлаев». Этот факт оживил интерес к памятным вещам, связанным с карьерой хоккеиста.

Специалисты отмечают, что рынок спортивных артефактов в России постепенно формируется, и цена во многом зависит от статуса игрока, редкости предмета и его сохранности.

