ВМФ РФ получит до конца года первые морские дроны, которые начнут применять в зоне СВО

Как рассказал в беседе с журналистами управляющий директор специализирующегося на производстве катеров для силовых структур РФ предприятия Михаил Даниленко, новейшие морские беспилотники будут испытаны в зоне специальной военной операции, после чего заступят на боевое дежурство в ВМФ.

«С Минобороны уже оговорена поставка первых 10 единиц, которые мы должны отправить до конца этого года. Это будет первая опытная партия, которая будет испытана в зоне СВО», - сказал Даниленко.

Отмечается, что российский холдинг KMZ специализируется на производстве универсальных безэкипажных катеров, созданных на базе платформы типа «Визир».

Ранее в беседе с журналистами российский танкист рассказал, как бойцы ВС РФ «увели из-под носа» украинских боевиков бронетранспортер YRP-765.