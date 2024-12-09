Карин Кнайсль, ранее возглавлявшая МИД Австрии и управляющая Геополитической обсерваторией по вопросам России (центр G.O.R.K.I. СПбГУ), посетила национальный парк «Бикин» в Приморском крае. Здесь она обучилась созданию сувениров, традиционных для удэгейцев — коренных жителей Дальнего Востока. Эту информацию разместил Telegram-канал центра «Амурский тигр», который содействовал открытию парка.

Во время визита Кнайсль встретилась с персоналом, охраняющим природную зону, а также осмотрела объекты социальной и экологической инфраструктуры, организованные центром «Амурский тигр» как в национальном парке, так и в его основном населенном пункте — селе Красный Яр Пожарского района.

Кнайсль передала в местную библиотеку свои книги — «Реквием по Европе» и «Принц Евгений». В доме ремесел она изучила процесс создания удэгейских сувениров и отправила открытки родным с местной почты.

В ходе экскурсии она также посетила детский сад, дом быта, пекарню, больницу, новый офис нацпарка, памятник героям Великой Отечественной войны и памятник Дерсу Узала — проводнику писателя и краеведа Владимира Арсеньева, проживавшего в Уссурийском крае.

Ранее экс-глава МИД Австрии Кнайсль восхитилась российскими женщинами, назвав их настоящими леди.