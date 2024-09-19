Экс-глава МИД Австрии Кнайсль восхитилась российскими женщинами, назвав их настоящими леди

Экс-министр иностранных дел Австрийской Республики Карин Кнайсль считает, что женщины в России обладают восхитительной особенностью всегда оставаться леди, где бы они ни работали. Своими впечатлениями политик, переехавшая на ПМЖ в РФ, поделилась с РИА Новости на полях проходящего в Санкт-Петербурге 18–20 сентября Евразийского женского форума.

Как отметила Кнайсль, в той же Германии женщины, выполняя более присущую мужчинам работу, грубеют и становятся похожими чем-то на представителей сильного пола. Чего совершенно не скажешь о россиянках.

«Женщины в России смогли остаться леди. Я всегда поражалась женщинам, которые работают в горной промышленности или водителями автобусов, и при этом они все равно остаются леди. Если вы придете в немецкую или австрийскую компанию, вы увидите такой тип „Ангелы Меркель“ — женщины, которая в какой-то степени превратилась в мужчину», — призналась она.

При этом, как отметила Кнайсль, способность женщин оставаться леди вне зависимости от рода трудовой деятельности присуща также и жительницам Центральной Европы.

Ранее экс-глава МИД Австрии назвала Владимира Путина умным человеком и джентльменом. Также она заявила, что нынешнее правительство ФРГ совершенно не понимает Россию.