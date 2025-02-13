Приезд президента США Дональда Трампа в Россию, куда его пригласил российский лидер Владимир Путин, будет иметь большое значение, если он состоится 9 Мая. Об этом написала Карин Кнайсль, бывший министр иностранных дел Австрии, в своем телеграм-канале. Она отметила, что визит Трампа в Россию в этот день будет символическим, так как он сможет принять участие в праздновании Дня Победы в Великой Отечественной войне.

Напомним, что 12 февраля состоялся звонок Трампа и Путина. Президенты обсудили украинский кризис, Ближний Восток и решение конфликтов, а также взаимовыгодное дружеское сотрудничество. Подробнее об этом рассказывали в Кремле.

«Трамп был официально приглашен в Москву, 9 Мая будет более чем символичным, поскольку мы вместе почтим память жертв Великой Отечественной войны и Второй мировой войны», — сказала Кнайсль.

По ее мнению, европейским странам было заявлено, что они должны взять на себя ответственность за те проблемы, которые они сами и создали.

Кнайсль также отметила, что с учетом санкций Европейского союза против России и тарифов Соединенных Штатов против Европейского союза, а также внутреннего беспорядка во многих европейских странах, перспективы объединения выглядят весьма безрадостными.

Ранее Константин Косачев, занимающий пост заместителя председателя Совета Федерации Российской Федерации, также отметил, что ожидать значительного улучшения отношений между США и Россией после телефонного разговора лидеров двух стран пока не стоит. По его словам, предшественники нынешнего президента США «активно препятствовали любым попыткам сближения».

А после этого сам Трамп заявил, что ожидает визита Путина в США.