КНДР прекратила транспортное сообщение на границе с Южной Кореей

Северная Корея заявила о полном блокировании автомобильного и железнодорожного сообщения на своей границе с Южной Кореей. Дороги, ведущие к соседней республике, были разрушены. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

ЦТАК информирует, что 15 октября Северная Корея осуществила «полное закрытие» 60-метрового участка трассы и железной дороги в районе Гамхори, Косон-гун, Канвон-до, а также аналогичного участка в Тоннэ-ри, Пханмунджом, Кэсон, с помощью подрывных работ.

«Это необходимая и законная мера в соответствии с требованиями Конституции Республики Корея, согласно которой КНДР является строго враждебным государством, и серьезной обстановкой в сфере безопасности», — говорится в сообщении ЦТАК.

В официальном заявлении было отмечено, что такие меры помогут предотвратить возможные угрозы со стороны Южной Кореи, которую Пхеньян обвиняет в провокациях и милитаризации региона.

Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. Эксперты предсказывают, что полный блок транспортного сообщения может усугубить уже и так осложненные межкорейские отношения.

Ранее сообщалось, что Южная Корея ответила на подрыв КНДР межкорейских дорог выстрелами.