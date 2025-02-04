Книгоиздатели в РФ заявили о проблемах с выпуском красивых книг

Издание получило информацию от ряда компаний, которые выпускают детские, молодежные и коллекционные книги. По их утверждению, в РФ существуют серьезные проблемы с производством ярких и необычных обложек, а также цветных обрезов и форзацев из-за дефицита материалов. Данная нехватка еще более усугубляется, когда речь идет о трафаретной печати и выборочном лакировании обложек. На начало 2025 года книгоиздатели не могут закрыть порядка 30% от своих потребностей в этой сфере.

В связи с этим компаниям приходится отправлять свои заказы в Китай. В РФ остается только минимальная часть потребного тиража, а основной его массив передается китайским полиграфическим организациям. В Минцифры заявили по этому поводу, что в скором времени ожидают стабилизации ситуации в данной сфере. Предложение в России сумеет вырасти вслед за спросом на услуги декорирования, и заказы будут выполняться внутри страны.

Ранее эксперт Проданова заявила, что экономика РФ может столкнуться с чередой банкротств из-за высокой ставки Центробанка. Все это приведет к дефициту товаров и повышению цен на них. В то же время, по ее словам, заметны и положительные факторы в экономике, которые могут смягчить ситуацию.