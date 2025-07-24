Князь Александр Трубецкой попал в реанимацию в Москве

Князь Александр Голицын, который является почетным профессором Московского государственного университета, был госпитализирован в одну из больниц российской столицы. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

Трубецкой родился в Париже в 1947 году. Он состоит в целом ряде общественных организаций. Князь является потомком двух крупных дворянских родов: Трубецких и Голицыных.

«Александра Александровича экстренно доставили в реанимацию одной из столичных клиник из-за проблем с легкими на фоне перенесенной пневмонии», — указал микроблог.

По имеющимся данным, медикам после госпитализации удалось улучшить состояние пациента.

Ранее появилось сообщение, что египетского рапириста Махомеда Хамзу госпитализировали после боя с россиянином. В середине боя спортсмен упал от боли, но продолжил сражение, однако после матча не смог самостоятельно покинуть зал. Поединок происходил на чемпионате мира в Тбилиси.