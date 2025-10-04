Кобахидзе: участники штурма президентского дворца в Тбилиси будут сурово наказаны

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе сообщил, что все участники штурма здания президентского дворца в Тбилиси будут установлены и привлечены к ответственности. Это заявление он сделал в своем аккаунте в социальных сетях.

Кобахидзе заявил, что организаторы митинга работают в интересах иностранных агентов и выполняют задания, которые им поручили.

«У радикалов была надежда собрать на митинг гораздо больше людей, но когда организаторы увидели, что не смогли даже заполнить площадь Свободы, то в срочном порядке призвали сторонников к насильственным действиям», – отметил Кобахидзе.

По его словам, власти заранее предупредили радикалов о том, что в случае применения насилия против них будут задействованы самые строгие меры. Он также отметил, что инцидент у президентского дворца является уголовным преступлением. Кроме того, по данным МВД республики, в результате беспорядков в Тбилиси травмы получили 14 сотрудников полиции.

В Грузии 4 октября проходят выборы в органы местного самоуправления. Граждане выбирают мэров городов и депутатов местных законодательных собраний.

Ранее сообщалось, что участники акции протеста прорвали металлические ограждения и ворвались на территорию резиденции президента Грузии. Силовики применили перцовый спрей против митингующих. По словам представителя оппозиционной партии «Единое национальное движение» Муртаза Зоделава, демонстранты намерены «забрать ключи» от президентского дворца. Министерство внутренних дел Грузии назвало митинг незаконным. Против протестующих были использованы слезоточивый газ и водометы.