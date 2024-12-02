Кочевое население Ямала эвакуировалось из-за запуска ракеты «Союз-2»
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Кочевникам Ямальского района пришлось эвакуироваться из-за запуска ракеты «Союз-2», сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа».
О запуске ракеты жителей тундры предупредили заблаговременно. Им рекомендовали покинуть территории Ямальского района 3 декабря, так как с космодрома «Плесецк» запустят ракету и ее фрагменты могут рухнуть как раз на северные степи района, где проживают кочевники.
Кочевые народы предупредили специалисты департамента гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО, а также представители космодрома «Плесецк» и других ведомств. Также проверками убедились, что стоянки кочевников переместились в другие, более безопасные места.
В настоящее время эвакуировались более 40 человек, еще четыре доставили в село Яр-Сале.
Ранее сообщалось, что в ЕДДС предупреждали о падении обломков ракеты-носителя на ямальскую тундру.