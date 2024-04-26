Кочующая семья участника СВО из Тазовского получила снегоход

Родственникам ушедшего на спецоперацию бойца из Тазовского района ЯНАО подарили снегоход «Буран». Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на заявление главы региона Виктора Югай.

Семья военного из северного региона никогда не сидит на месте. Это кочевники, которым в передвижениях очень поможет транспорт. Местные власти и топливно-энергетические компании закупают ТС, а затем передают нуждающимся. Первым получателем техники стал Пудана Ядне, сын которого исполняет воинский долг на СВО.

«Снегоход — хорошее подспорье для тундровиков. Техника нужна для поездок за продуктами в ближайшие населенные пункты, поможет она и при кочевье», — отметил глава района.

Снегоходы обещали доставить всем в ЯНАО, кто живет и трудится в условиях тундры. Образ жизни в ней непростой, даже если уже привычен.

Напомним, также ранее ямальских отцов участников спецоперации на Украине наградили медалями за воспитание сыновей.

Ранее сообщалось, что стали известны признаки возможной развязки СВО.