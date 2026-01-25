«Код запоя» и мутация: ученые узнали, почему «умеющие пить», спиваются первыми

Сингапурские ученые сделали важный шаг в понимании биологических причин алкогольной зависимости. Исследователи обнаружили, что специфическая мутация в гене CHRNA3, который влияет на работу никотиновых рецепторов мозга, может быть связана с повышенным риском формирования алкоголизма. Это открытие способно в перспективе изменить подход к профилактике и лечению зависимости.

Значимость работы заключается в объяснении механизма, почему некоторые люди не чувствуют меры. Как выяснилось, у носителей данной мутации реакция организма на алкоголь притуплена: начальные дозы не дают ожидаемого седативного эффекта, а защитные сигналы вроде тошноты или головокружения запаздывают. В результате человек может выпить значительно больше, прежде чем почувствует негативные последствия, что напрямую ведет к увеличению доз и быстрому формированию привыкания.

В будущем генетическое тестирование может помочь выявлять людей с повышенной уязвимостью к алкоголю еще до того, как возникнут проблемы. Для них могут быть разработаны специальные профилактические программы и раннее консультирование, подчеркивающее необходимость особого контроля.

Однако эксперты предупреждают, что ген — лишь один из многих факторов, наряду с социальной средой и психологическими особенностями. Знание о генетическом риске не является приговором, а служит дополнительным инструментом для осознанного выбора и своевременного обращения за помощью, если контроль над употреблением алкоголя начинает ослабевать.

