Коэффициент «три» вместо «полтора»: как изменится платежка за воду без счетчика

Жители Пскова, которые до сих пор не установили индивидуальные приборы учета холодной воды, столкнутся с серьезным повышением платы за коммунальный ресурс. Власти ужесточили финансовые условия для потребителей, имеющих техническую возможность монтажа счетчиков, но не воспользовавшихся ею, сообщает МК.

Суть изменений заключается в увеличении специального повышающего коэффициента, применяемого при расчетах. Если ранее его значение составляло 1,5, то теперь норматив потребления холодной воды для таких квартир и домов будет умножаться на 3. Фактически это приведет к удвоению итоговой суммы в платежном документе по сравнению с предыдущим периодом.

Инициатива правительства имеет четкую целевую направленность — стимулировать повсеместную установку водомеров. Отсутствие приборов учета приводит к неточному планированию объемов потребления ресурсов коммунальными службами и несправедливому распределению затрат среди потребителей. По мнению регуляторов, новый коэффициент будет компенсировать эти издержки и побудит граждан к более экономному и ответственному использованию воды.

Ранее сообщалось, что в Индии произошла вспышка неизлечимого вируса с потенциалом эпидемии.