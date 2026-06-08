Кофе против похмелья: не трезвит и не выводит алкоголь, а маскирует перегар

После бурного застолья многие тянутся к чашке кофе: кто-то надеется протрезветь, кто-то — замаскировать перегар. Врач-гастроэнтеролог Светлана Черепицына объяснила: кофеин не ускоряет расщепление алкоголя и не выводит токсины, а лишь создает опасную иллюзию контроля. Об этом сообщает REGIONS .

Гастроэнтеролог Светлана Черепицына развеяла популярные мифы о «чудодейственном» свойстве кофе. Первое: кофе не помогает быстрее протрезветь. Алкоголь перерабатывается печенью с постоянной скоростью — около 0,1–0,15 промилле в час. Кофеин не влияет на этот процесс. Он действительно бодрит, но создает иллюзию, что человек пришел в себя. На самом деле концентрация спиртного в крови остается прежней, а риск необдуманных поступков возрастает.

Второе заблуждение: кофе ускоряет выведение алкоголя из организма. Оба напитка обладают мочегонным действием, и вместе они усиливают этот эффект. Организм после спиртного и так обезвожен, а кофе усугубляет ситуацию. Вместе с мочой выходят не токсины, а вода и электролиты. В итоге головная боль, слабость и сухость во рту — классические симптомы похмелья — становятся еще сильнее.

Что касается запаха перегара, кофе действительно может его замаскировать, но ненадолго — всего на 20–30 минут. Затем амбре возвращается. Единственный надежный способ избавиться от последствий — время и восстановление водного баланса. Не стоит полагаться на кофе как на средство отрезвления или снятия похмелья.

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