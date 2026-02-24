Кофе только по-русски: юрист объяснил, как теперь в России должны выглядеть вывески и меню

С 1 марта 2026 года в России вступают в силу поправки в закон о рекламе, которые отправят иностранные слова на принудительную русификацию. Теперь вывески, баннеры, ценники и даже меню придется оформлять по новым правилам. Интернет-издание «Ямал-Медиа» разобралось, кому и за что придется краснеть (и платить), а кто сможет отделаться легким испугом.

Федеральный закон № 168 вносит изменения сразу в два ключевых документа — «Закон о защите прав потребителей» и «Закон о рекламе». Под запрет попадают иностранные слова в публичных пространствах: на вывесках, баннерах, сайтах, в мобильных приложениях и даже в официальных аккаунтах бизнеса. То есть везде, где потребитель может споткнуться взглядом о заморское словечко.

«Во всех общественных местах, где потенциальный потребитель может столкнуться с иностранными словами, они либо вообще не должны быть использованы, либо переведены на русский язык. Если мы видим какую-нибудь вывеску, условно со словом offprice, то на ней таким же шрифтом должен быть указан перевод», — пояснил адвокат, член Московской палаты адвокатов Микаэль Дубухов.

Юрист уточнил, что речь не идет о тотальной зачистке всего иноязычного. Закон лишь обязывает разъяснять значение иностранных слов, демонстрируя, что великий и могучий ничуть не беднее. При этом домовые чаты и личные переписки нововведение не коснется — там можно продолжать щеголять сленгом сколько угодно.

Особый случай — бренды и компании. Если название зарегистрировано как товарный знак в России или внесено в ЕГРЮЛ, его можно оставить без перевода. Обычных граждан штрафовать за иностранные словечки в общественных местах тоже не будут — закон такого не предусматривает. А вот бизнесу расслабляться рано.

Контролировать исполнение закона будут Роспотребнадзор и Федеральная антимонопольная служба. Если до 1 марта 2026 года в КоАП не появится отдельной статьи, нарушителей начнут привлекать по уже существующим нормам. За непредоставление достоверной информации потребителям (ст. 14.8 КоАП) должностным лицам грозит штраф от 500 до 1000 рублей, юридическим — от 5000 до 10 000 рублей. Если же проблема в рекламе (ст. 14.3 КоАП), суммы вырастают: для должностных лиц — от 4000 до 20 000 рублей, для юрлиц — от 100 000 до 500 000 рублей. В особо тяжких случаях возможна даже блокировка сайтов и приостановка рекламных кампаний.

Но как понять, какое слово считать иностранным, а какое — уже своим? Закон отсылает к четырем нормативным словарям, утвержденным правительством: орфографическому, орфоэпическому, словарю иностранных слов и толковому словарю. Если слова нет хотя бы в одном из них — оно под подозрением. При этом не важно, написано оно латиницей или кириллицей.

Эксперты отмечают, что новый закон лишь закрепляет тенденцию, которая давно витает в воздухе. Медиа- и бизнес-продюсер Виктория Шейда уверена: время латиницы уходит безвозвратно.

«Новомодные слова набирают популярность и распространяются как вирусная инфекция. У подростков стадия "заражения и распространения" занимает меньше месяца, в бизнес-сообществах и у населения — в целом около года. После "заражения" наступает стадия "принятия"», — рассказывает эксперт.

Как отмечает Шейда, иностранные заимствования сегодня вынуждены вступать в жесткую борьбу с исконно русскими понятиями на фоне глобального интереса ко всему российскому. Популярность отечественной моды, вирусные ролики в соцсетях и актуальные версии народных песен наглядно демонстрируют: образ жизни и культура России стали мировым трендом.

Эксперт напоминает, что еще пару десятилетий назад латинские буквы на вывесках служили маркером престижа и оправдывали завышенную стоимость услуг. Тогда бизнес активно использовал иностранный алфавит как способ заявить о себе. Однако это было лишь маркетинговой уловкой, а не отсутствием аналогов в родной речи. К 2026 году ситуация изменилась: латиница окончательно утратила свое влияние на продажи и имидж. По мнению Шейды, эпоха англоязычных названий в российском пространстве завершилась.

В ближайшем будущем общественным деятелям, бизнесменам и блогерам придется уделять больше внимания чистоте речи и богатству своего лексикона. Чрезмерное увлечение иностранными словами рискует стать признаком узкого кругозора и скудного интеллекта. Лишь в узкоспециализированных областях, таких как IT, медицина или банковский сектор, сохранение международной терминологии останется оправданным.

Подводя итог, продюсер призывает соотечественников ценить родной язык и отказаться от привычки копировать чужое. Она рекомендует бизнесу начать ревизию внутренней документации и корпоративных стандартов на предмет лишних заимствований. Судя по всему, в ближайший год создателей рекламных конструкций и юристов ждет огромный объем работы по обновлению облика российских городов.

