Москвичи приняли Калининград за Германию

Отправившись в музей «Фридландские ворота», туристы были искренне удивлены, увидев вокруг русские вывески, цены в рублях и услышав русскую речь.

«Откуда здесь русские?» — недоумевали они, совершенно не ожидая такого поворота.

Все дело в том, что москвичи летели в регион с твердой уверенностью, что приземлятся в Германии. Они даже не обратили внимания на отсутствие необходимости оформлять шенгенские визы и проходить пограничный контроль.

По всей видимости, путешественники просто не удосужились заранее узнать, что Калининградская область является неотъемлемой частью России и вошла в состав РСФСР в 1945 году.

Как иронично заметил местный житель, для многих российских туристов принадлежность Калининградской области к России до сих пор остается удивительным открытием. История пары из Москвы – яркое тому подтверждение.

