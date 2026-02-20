Кофеиновая ловушка: почему нельзя пить больше четырех чашек чая в день

Врач общей практики Ниса Аслам пересмотрела безопасную суточную норму потребления чая. Специалист предупредила, что превышение рекомендуемого объема может нанести вред здоровью из-за избыточного воздействия кофеина. Ранее безопасным считалось употребление четырех-пяти чашек в день, однако проведенное Аслам исследование показало, что оптимальная норма ниже — не более трех-четырех чашек, передает Metro .

Вместе с тем врач отметила, что в небольших количествах чай оказывает противовоспалительный эффект. Особенно это заметно у людей с исходно высоким уровнем воспаления, например при диабете второго типа, астме или сердечно-сосудистых заболеваниях. При этом Аслам подчеркнула, что чай не является заменой лекарствам, но способен влиять на реакцию организма на воспалительный стресс.

Ранее сообщалось, что через месяц после отказа от кофе улучшается сон и настроение.