Когалым и Тюмень связали прямыми рейсами

Перевозчик отмечает, что первые рейсы по маршруту Когалым — Тюмень успешно стартовали при полной загрузке: билеты раскупили полностью. Направление оказалось актуальным, так как ранее добраться до Тюмени можно было лишь с пересадками. Сейчас у северян появилась добраться до любой из точек за два часа и 15 минут, заплатив около 6500 рублей.

Отмечается, что маршрут появился после поручения губернатора Югры Руслана Кухарука.

В 2025 году пассажирский перевозки продолжат расширять. Так, уже до девяти увеличили количество маршрутов на Тюмень — из Когалыма, Советского и Ханты-Мансийска. Два раза в неделю планируют осуществлять и другие актуальные рейсы.

«Нижневартовск — Минеральные Воды, Ханты-Мансийск — Минеральные Воды, Сургут — Тобольск, Сургут — Курган. Ожидаем решение Росавиации», — отметил Руслан Кухарук.

Ранее сообщалось, что в Молдавии рассматривают ограничения для авиакомпаний из Армении и России.