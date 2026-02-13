Когда анализы «молчат»: врач обьяснила причины плохого самочувствия при идеальных показателях

Ситуация, когда результаты медицинских обследований не показывают отклонений, но человек продолжает испытывать дискомфорт, становится все более распространенной в современной врачебной практике. Доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Ирина Волгина для REGIONS обьяснила, что за подобным феноменом часто стоят функциональные расстройства.

В отличие от органических заболеваний, как подчеркнула врач, расстройства не разрушают структуру органов, но серьезно нарушают их работу из-за сбоев в вегетативной нервной системе. Такие состояния проявляются изменениями стула, вздутием, нарушениями сердечного ритма или дыхания, оставаясь при этом невидимыми для стандартных лабораторных тестов.

Ключевыми триггерами плохого самочувствия при «чистых» анализах эксперт называет хронический стресс, переутомление и систематическое нарушение режима. Особое внимание специалист уделяет качеству сна, отмечая катастрофическое влияние бессонницы на когнитивные функции и физиологию. По словам доцента, чтобы восстановить организм после всего одной бессонной ночи, требуется 21 день, а при регулярном недосыпе полное восстановление становится практически невозможным. Именно поэтому в терапии таких состояний на первый план выходит не только прием лекарств, но и фундаментальное изменение образа жизни: от питьевого режима до физических нагрузок.

Диагностика функциональных расстройств требует от медика особого подхода, выходящего за рамки автоматических алгоритмов.

По словам гастроэнтеролога, работа с функциональными заболеваниями требует от врача особого подхода. Специалист с 10-летним стажем подчеркивает, что трудности возникают, когда доктор ограничивается автоматическим выбором алгоритмов и не уделяет внимания клинической беседе.

«Если нет достаточных знаний, желания или времени на клиническую беседу с пациентом, разбор его психоэмоционального состояния, объяснение патогенеза и особенностей заболевания, в то время как для пациентов с функциональными заболеваниями психоэмоциональное состояние играет очень важную роль. В результате такие пациенты вынуждены длительно искать „своего“ врача», — заявила Волгина.

Часто такие люди находят помощь у специалистов с несколькими смежными квалификациями, способных увидеть связь между эмоциями и физическими симптомами.

Процесс выздоровления при таких диагнозах всегда носит комплексный характер. Фармакотерапия основного заболевания остается обязательной, однако она должна дополняться психотерапией и, при необходимости, психофармакологическими препаратами. Последние, согласно российскому законодательству, имеет право выписывать врач любой специальности. Эксперт подчеркивает, что без коррекции психологического фона и режима отдыха медикаментозное лечение может оказаться лишь временной мерой в борьбе за возвращение качественного самочувствия.

