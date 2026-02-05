Когда кошелек должен спать: астролог объяснила, почему нельзя считать деньги вечером

Отношение к деньгам во многих культурах выходит за рамки простой бухгалтерии, приобретая черты работы с особой энергией. Одно из самых известных бытовых правил — запрет на подсчет финансов в вечернее и особенно ночное время. Астролог из Подмосковья Фарида Светлая в беседе с REGIONS объяснила энергетический и психологический смысл этого запрета, который может влиять на благосостояние.

Согласно ее объяснению, вечер — это период подведения итогов и завершения, а не роста.

«Подсчитывая деньги после заката, человек словно ставит печать: „Вот мой итог, и он окончательный“. Это закрывает энергию движения для финансов», — пояснила Светлая.

Таким образом, вместо того чтобы настроиться на приток средств, человек невольно сигнализирует о прекращении денежного потока.

Эксперт также указала на психологический аспект вредной привычки. Вечером, особенно перед сном, часто обостряется тревожность, и регулярный «аудит» кошелька в это время подсознательно связывает тему денег со стрессом и беспокойством. Это формирует порочный круг: тревога заставляет пересчитывать финансы для успокоения, но само действие лишь усиливает напряжение. В долгосрочной перспективе это может способствовать мышлению, запертому в коротких циклах, мешая стратегическому планированию.

В качестве здоровой альтернативы астролог предложила правила «денежной гигиены». Лучшим временем для любых финансовых операций, включая подсчеты и планирование бюджета, считается утро или первая половина дня — период активности и нового старта. Самые важные транзакции и переговоры о доходах также стоит приурочить к светлому времени суток.

Вечер же рекомендуется посвятить не учету, а позитивным практикам. «Вместо подсчета потраченного можно мысленно поблагодарить деньги за услуги и покупки, которые они вам принесли сегодня», — советует Светлая. Это формирует уважительное и конструктивное отношение к финансам. Также важно содержать деньги в порядке — хранить их в отведенном, аккуратном месте, а не разбрасывать по карманам и столам.

«Главное — выстроить гармоничный ритм. Пусть деньги знают свое время: днем они активно работают на вас, а ночью — отдыхают», — резюмировала специалист.

Таким образом, отказ от вечернего пересчета купюр — это не просто следование примете, а шаг к более осознанному и спокойному управлению личными финансами.

