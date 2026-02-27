Когда принц не пришел: Золушка легкого поведения из Дубны оставила сюрприз на дереве

Жители Дубны обсуждают появление необычного «арт-объекта» в одном из городских дворов. Как пишет REGIONS , на улице Мира, около дома номер 2, прохожие обнаружили развешанные на ветвях дерева предметы летнего гардероба — мужскую майку и пару туфель. В условиях февральских холодов такая композиция моментально привлекла внимание горожан, став главной темой для дискуссий в местных сообществах.

Стихийная инсталляция породила множество версий: от последствий слишком эмоционального празднования до осознанной художественной акции. Очевидцы, запечатлевшие находку на камеру, не скрывают иронии по поводу случившегося. Автора неожиданного перфоманса уже окрестили Золушкой из Дубны, к которой просто не пришел принц.

Впрочем, один из местных жителей напротив считает, что кто-то очень пикантно провел время, потеряв обувь и одежду. Либо же речь, по его словам, идет о современных модных направлениях в искусстве, от которых рядовой горожанин окончательно отстал.

Пока одни прохожие пытались реконструировать сценарий бурного ночного приключения, другие предположили, что вещи оказались на высоте в результате чьей-то шалости или случайного броска. Несмотря на абсурдность ситуации, «Золушка из Дубны» пока не спешит возвращаться за своим имуществом, оставляя туфли качаться на ветру на радость любителям мобильной фотографии.

На данный момент точная причина появления предметов на дереве остается неизвестной, а сама инсталляция продолжает собирать удивленные взгляды жителей наукограда.

Ранее сообщалось, что в Балашихе сирень «зацвела» брюками и свитерами.