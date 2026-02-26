«Модный приговор» с шестого этажа: в Балашихе сирень «зацвела» брюками и свитерами

Жители Балашихи стали свидетелями необычного явления, напоминающего сюжет из детства. На улице 1 Мая в микрорайоне Саввино обычный куст сирени в одночасье превратился в сказочное чудо-дерево, на котором вместо листьев «выросли» предметы мужского и женского гардероба, пишет REGIONS .

Как сообщает телеграм-канал «В Балашихе|Все новости», инцидент произошел на глазах у местных жителей. Сначала горожане предположили, что неизвестные украшали кустарник с земли, однако фотографии с места событий опровергли эту версию. Очевидцы рассказали, что около пятидесяти вещей — от колготок и футболок до свитеров и брюк — буквально с неба свалились на зеленые насаждения.

Причиной воздушного десанта гардероба стал выброс из окна шестого этажа. По словам свидетелей, мужчина методично освобождал квартиру от содержимого шкафов, а ветви сирени смягчили посадку имущества. Мотивы поступка остаются загадкой, породив бурное обсуждение в сети.

Называются две основные версии: либо жилец устроил тотальную уборку перед приходом гостей, или пытался очистить жилье от клопов и зараженной одежды, либо таким образом выразил недовольство презентом, полученным ко Дню защитника Отечества.

«Выброшенные из окна вещи приравниваются к мусору. Такие действия попадают под действие статьи 8.2. КоАП РФ. За выбрасывание из окон отходов налагается штраф в размере от 2 до 3 тыс. рублей», — рассказала REGIONS юрист Гульназ Измайлова.

По словам специалиста, ответственности можно избежать, если виновник добровольно уберет за собой. В противном случае жильцам, уставшим от созерцания «урожая» из носков, придется обращаться в полицию. Для составления протокола правоохранителям пригодятся записи с камер видеонаблюдения и показания свидетелей, которые уже зафиксировали сам факт происшествия.

