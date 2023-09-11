«Когда сын появился на свет, мне объяснили, что случилось»: россиянка рассказала, как рожала в США во время теракта

Ровно 22 года назад в Нью-Йорке произошла трагедия: в Башни-близнецы врезались пассажирские самолеты, управляемые пилотами-самоубийцами. Многим в этот день пришлось тяжело.

Например, россиянка Ирина М. — замужняя женщина — в тот момент лежала в госпитале и ждала первенца. Рожать будущие родители решили через полмира — в Майами, ради американского паспорта.

«И вот я понимаю, что на меня никто не обращает внимания, что нет ни врачей, ни медсестер. Все убежали куда-то, кричат что-то, а у меня английский нулевой. С горя подумала: неужели это оттого, что я русская? Мол, зачем мы из Москвы прилетели, дома с меня бы пылинки сдували. И только потом уже, когда сын появился на свет, мне объяснили, что случилось 11 сентября», — вспомнила Ирина в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Журналистам тоже пришлось нелегко. Это сейчас все просто — люди снимают ЧП на телефоны и сразу же выкладывают в соцсети, где сотрудники СМИ и отбирают нужную информацию. А тогда «картинка» была одна — телевизионная из-за океана.

«Было дано срочное распоряжение полностью переделать первые полосы нашей газеты. Для этого все макеты вернули из типографии. Никогда прежде и никогда после такого не было», — рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» обозреватель одного крупного российского издания Екатерина С.

Журналисты тогда начали срочно искать, какими текстами все заполнять, потому что в первые часы, кроме скринов с телевизора с пылающими «близнецами», ничего не было: ни аналитики, ни прогнозов, ни репортажей.

«Я набрала подруге моей младшей сестры. Та работала в госпитале в районе Манхэттена. Но мы в Москве в то время знали и видели больше, чем они — в Америке», — отметила корреспондент.

Полную картину событий 9 сентября 2001 года глазами очевидцев и журналистов можно узнать здесь.