Когда убирать елку? Нумеролог дала золотые советы для привлечения удачи

С завершением череды зимних праздников многие задаются вопросом о том, когда оптимально убрать елку и новогодние украшения, чтобы символически завершить старый цикл и открыть путь для нового. Нумеролог Евгения Белова в беседе с REGIONS , опираясь на исторические традиции и календарные особенности, назвала конкретную дату, которая может служить таким психологическим рубежом.

Белова напомнила, что в традиционном укладе, будь то древний праздник Коляды или рождественская неделя по старому стилю, период зимнего торжества заканчивался как раз к 1-2 января. В современных реалиях мало кто готов разбирать декор так рано. В качестве компромиссного и символически выверенного варианта предлагается дата 15 января.

«Конечно, в современных реалиях никто 2 января не спешит снимать новогодние шарики с елки. Это можно сделать 15 числа, в день, который следует за Старым Новым годом по юлианскому календарю», — советует Белова.

Такой подход выполняет несколько практических функций. Во-первых, он привязывает действие к конкретному календарному событию, что помогает структурировать время и плавно выйти из праздничного режима. Во-вторых, это создает понятный ритуал перехода: прощание с атрибутами уходящего праздника после 14 января служит сигналом для сознания о полноценном начале нового рабочего и жизненного этапа. Это может способствовать психологической перезагрузке и концентрации на будущих целях.

Выбор конкретной даты, таким образом, из суеверной приметы превращается в инструмент тайм-менеджмента и формирования личных традиций. Он позволяет гармонично соединить уважение к историческому контексту с ритмом современной жизни. Нумеролог же отмечает, что уборка елки в правильные даты позволит поставить точки в прошлых вопросах, не отпугнуть удачу и признать, что Новый год вступил в свои права официально.

