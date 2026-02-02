«Когда замуж?»: психолог дал рекомендации по борьбе с бабуллингом в семье

Конфликты между поколениями в семьях — явление частое, но иногда они перерастают в хронический стресс из-за токсичного общения. Манипуляции, язвительные комментарии и обесценивание со стороны пожилых родственников могут серьезно подрывать эмоциональное состояние. REGIONS узнал у клинического психолога Ильи Ахмедова, как можно выстроить личные границы, сохранив при этом достоинство и сами отношения.

По словам эксперта, феномен, который иногда называют «бабуллингом», часто коренится не в осознанной агрессии, а в тревоге, устоявшихся моделях поведения и разнице понимания границ. Как отмечает психолог Ахмедов, корень проблемы часто кроется в разном восприятии коммуникации. Для старших родственников тотальный контроль, обилие советов и критические замечания служат привычными инструментами выражения любви и способом почувствовать свою важность в семье. В то же время у молодых людей подобные фразы вызывают диаметрально противоположную реакцию.

Эксперт выделяет несколько деструктивных факторов, которые считывает младшее поколение в таких беседах:

Обесценивание: игнорирование личных достижений и опыта.

Психологическое давление: навязывание чужой воли под видом помощи.

Нарушение автономии: посягательство на право самостоятельно принимать решения и распоряжаться своей жизнью.

Ключевая задача, по мнению психолога, — не пытаться перевоспитать родственников, а создать устойчивые личные границы. Он рекомендует на неуместные вопросы отвечать кратко и нейтрально, без вступления в дискуссию. Например, использовать формулировки: «Мне сейчас так комфортно», «Я не планирую это обсуждать» или «Если появятся новости, я скажу».

«Начинать важно с внутреннего разрешения себе не оправдываться и не доказывать правильность своих решений. Спокойная уверенность в собственной позиции — основа экологичного диалога», — отметил специалист.

Если звучат манипулятивные или язвительные замечания, важно мягко, но четко обозначить свою границу: «Мне неприятно это слышать», «Давайте без таких шуток». Также психолог советует контролировать формат и продолжительность общения, при необходимости переводя разговор на нейтральные темы.

«Уважение к старшему родственнику не означает терпение психологического дискомфорта. Напротив, четкие и спокойные границы со временем снижают уровень конфликтов и помогают сохранить отношения без накопления обиды», — резюмировал Илья Ахмедов.

