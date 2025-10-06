Когда знакомым стали приходить повестки: москвичка ростом под два метра добровольцем ушла на СВО
Москвичка ростом 195 см рассказала о службе на СВО после тяжелого ранения
Жительница Москвы, чей рост приближается к двум метрам, поделилась опытом участия в специальной военной операции (СВО). Ее рассказ опубликовало интернет-издание ForPost.
По утверждению женщины, решение отправиться в зону СВО пришло к ней после того, как ее друзья и знакомые начали получать извещения о мобилизации. На передовой военнослужащая выбрала себе позывной Ива.
Россиянка рассказывает, что из-за высокого роста нередко случается, что сослуживцы принимают ее за мужчину, если смотреть со спины. Ее рост составляет 195 см. В ходе выполнения одной из боевых задач она получила серьезное ранение, но сумела восстановиться и вернуться к службе.
Ранее сообщалось, что британец на СВО сжег паспорт и отказался от гражданства.