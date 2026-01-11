«Коктейль смерти» страшнее COVID-19: популярный у россиян курорт накрыл таинственный вирус-гибрид

На Кубе фиксируется вспышка тяжелого вирусного заболевания, создающая экстренную нагрузку на местную систему здравоохранения. По информации издания The Sun, ссылающегося на местные источники, инфекция с необычным набором симптомов стремительно распространяется среди населения.

У заболевших наблюдаются высокая температура, диарея, рвота, а также специфические проявления: опухоли суставов и красные шелушащиеся пятна на коже. Клиническая картина, напоминающая смесь нескольких известных инфекций, включая COVID-19 и лихорадку денге, заставляет медиков предполагать возможность появления нового агрессивного штамма.

Официальная статистика Министерства здравоохранения Кубы сообщает о 52 погибших, преимущественно среди детей, однако, по свидетельствам местных жителей и врачей, реальные цифры могут быть значительно выше. Особенно сложная ситуация, по данным СМИ, складывается в провинции Матансас.

Ситуация усугубляется общим кризисом на острове, который характеризуется веерными отключениями электроэнергии, дефицитом чистой воды, лекарств и продуктов первой необходимости. Глава Минздрава Хосе Анхель Портал Миранда, комментируя ситуацию, заявил, что вирус «не является неизвестным», но признал, что условия для борьбы с ним крайне сложны. Уже ряд стран, включая Испанию и Канаду, рекомендовал своим гражданам воздержаться от несущественных поездок на Кубу или ввели особые карантинные меры для прибывающих оттуда путешественников.

Для российских туристов, часто выбирающих Кубу для отдыха, эта информация служит критически важным сигналом о необходимости тщательного мониторинга эпидемиологической обстановки.

