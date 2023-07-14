Колбаса и сосиски: онколог рассказала, от чего нужно отказаться, чтобы не заболеть раком
Онколог Вахабова рассказала, какая еда увеличивает риск развития рака
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Врач-онколог Института онкологии Европейского медицинского центра (ЕМС) Юлия Вахабова рассказала, от чего необходимо отказаться, чтобы снизить риск заболевания раком. В первую очередь, по словам специалиста, важно побороть вредные привычки.
Самой опасной привычкой, повышающей риск заболевания раком, отметила врач, является курение.
«Оно в семь раз повышает риск развития рака легких. Табачный дым, являясь канцерогеном, может способствовать развитию злокачественных опухолей любого типа и локализации. Отказ от курения не является стопроцентной защитой от рака, но снижает вероятность его появления», — пояснила онколог в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Также Вахабова посоветовала отказаться от злоупотребления алкоголем и переработанными мясными продуктами: колбасами, сосисками и тому подобным.
«Никто не говорит, что нужно перестать их употреблять совсем, но делать это следует в меру — не каждый день и в ограниченных количествах. Алкоголь может способствовать развитию рака печени, а злоупотребление переработанными мясными продуктами — рака желудка», — пояснила онколог.
Абсолютно всем в летний период специалист рекомендует отказаться от пребывания под открытыми солнечными лучами без защитных средств, так как солнечная радиация может способствовать развитию рака кожи — меланомы.
«Снизить риски достаточно просто: нужно пользоваться косметикой с SPF-фактором и стараться не находиться под палящим солнцем с 11 до 16 часов», — добавила врач.
Ранее подмосковный онколог назвала неочевидные симптомы рака легких.