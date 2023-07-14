Колбаса и сосиски: онколог рассказала, от чего нужно отказаться, чтобы не заболеть раком

«Никто не говорит, что нужно перестать их употреблять совсем, но делать это следует в меру — не каждый день и в ограниченных количествах. Алкоголь может способствовать развитию рака печени, а злоупотребление переработанными мясными продуктами — рака желудка», — пояснила онколог.