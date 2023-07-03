Слабость и температура: подмосковный онколог назвала неочевидные симптомы рака легких
Онколог Азизова перечислила неочевидные симптомы рака легких
Фото: [©Игорь Маслов/РИА Новости]
Рак легких является наиболее распространенным злокачественным образованием, которое протекает достаточно скрытно. Первые симптомы этого заболевания часто не имеют прямой связи с дыхательной системой, рассказала врач-онколог Видновской РКБ Гузаль Азизова. Ее слова приводит пресс-служба Минздрава Подмосковья.
Один из самых тревожных симптомов — немотивированная слабость и усталость уже в первой половине дня, рассказала специалист. При этом повышенная утомляемость может сопровождаться субфебрильной температурой, которая не сбивается лекарственными препаратами.
«Эти симптомы могут сопровождаться необъяснимым кожным зудом с развитием дерматита, головокружениями, нарушением координации движений или потерей чувствительности», — объяснила Азизова.
Что касается причин данного заболевания, то первое место занимает курение, в том числе пассивное. Также провоцирующими факторами могут быть контакты с канцерогенными веществами, наследственная предрасположенность и хронические заболевания органов дыхания.
Для профилактики рака легких необходимо отказаться от курения, сбалансировано питаться, ежедневно выполнять физические нагрузки и гулять на свежем воздухе. Также необходимо вовремя лечить заболевания бронхов и снизить контакт с вредными химическими веществами.
Ранее сообщалось, что в Московской области построят центр онкотераностики. Соответствующее соглашение на полях ПМЭФ подписал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.