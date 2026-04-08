Колбасная легенда за 850 млн рублей: самый «вкусный» завод выставили на торги в Ногинске

В Ногинске готовится одна из самых крупных сделок на рынке коммерческой недвижимости региона: на продажу выставлен имущественный комплекс бывшего колбасного завода, пишет REGIONS . За объект площадью около 150 тысяч квадратных метров собственник рассчитывает выручить 850 миллионов рублей. Для города этот лот имеет не только экономическое, но и символическое значение, поскольку предприятие десятилетиями являлось неотъемлемой частью местной идентичности.

Объект представляет собой масштабную производственную площадку, включающую административные здания, цеха и земельный участок со всеми подведенными коммуникациями. Главным козырем лота эксперты называют логистический потенциал: близость к Москве и удобные выезды на федеральные трассы делают территорию идеальной базой для крупного распределительного центра или нового промышленного узла.

Пока инвесторы оценивают рентабельность вложений, местные жители старшего поколения с ностальгией вспоминают времена расцвета завода. Пенсионерка Валентина Степанова, заставшая эпоху «той самой» продукции, отмечает, что возвращение пищевого производства стало бы лучшим сценарием для города, сохранив преемственность традиций.

«Я еще помню ту колбасу — пальчики оближешь! В детстве мама покупала „Докторскую“, и мы с братом чуть не дрались за последний кусочек. Может, вернуть все как было? Пусть снова делают колбасу — народ точно поддержит!» — поделилась воспоминаниями пенсионерка Валентина Степанова.

Однако у подрастающего поколения взгляды на редевелопмент промзоны отличаются радикальностью. Молодежные активисты предлагают не ограничиваться промышленными функциями, а превратить бетонные корпуса в современное общественное пространство. Звучат идеи о создании коворкингов, фуд-кортов и даже сохранении исторической вывески «Колбасный завод» в качестве брутального элемента дизайна. В городских пабликах дискуссия развернулась еще шире: от предложений открыть тематический аквапарк и музей пищепрома до создания крупнейшего в Подмосковье центра киберспорта.

Несмотря на полярность мнений, горожане сходятся в главном — огромная территория в центре инфраструктуры не должна превратиться в заброшенный памятник индустриальной эпохи. Сейчас судьба площадки зависит от того, кто предложит наиболее жизнеспособную концепцию развития этого исторического места.

