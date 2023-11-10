Количество безработных снизилось в Московской области

С начала этого года количество безработных в Московской области снизилось на семь тысяч человек. Об этом сообщили в областном Минсоцразвития.

«Сегодня уровень безработицы в регионе 0,25%, что составляет 10 тысяч зарегистрированных безработных жителей. Это свидетельствует о положительной динамике в экономике региона и улучшении ситуации на рынке труда», — отметила глава ведомства Людмила Болатаева.

В министерстве отметили, что на данный момент на рынке труда в регионе размещены более 86 тысяч вакансий. То есть на одного безработного приходится в среднем восемь вакансий. По словам министра, в Подмосковье также реализуется комплекс дополнительных мер, которые направлены на обеспечение занятости населения. В частности, материальная поддержка, бесплатное обучение и переобучение, а также содействие началу предпринимательства. Отметим, что подобрать вакансию можно на портале «Работа в России».

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пенсионеры в Подмосковье начнут получать ежемесячные доплаты.