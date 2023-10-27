Количество бюджетных мест увеличат в Московском областном медицинском колледже

В следующем году планируется увеличить количество бюджетных мест в Московском областном медицинском колледже № 1. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Подмосковья.

Так, в этом году конкурс по ряду специальностей составил шесть человек на место. В этом году на бюджетную форму обучения поступили 2400 человек, в следующем планируется увеличить количество мест до 2800. При этом данное количество в два раза больше, чем показатель 2017-го года — 1400 мест.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в регионе застраховали всех работников скорой помощи.