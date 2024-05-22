Количество ДТП с ранеными и погибшими снизилось на дорогах Подмосковья

За первые четыре месяца 2024 года в Подмосковье зафиксировали 926 ДТП с погибшими и ранеными, что на 7% ниже прошлогоднего показателя. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Аварийность на дорогах Подмосковья продолжает снижаться, с начала года на 28% снизилось число погибших и на 10% снизилось число раненых. По видам аварий с января по апрель отмечаем рост на 12% наездов на пешеходов, которые перебегают дорогу в неположенных местах либо двигаются по автомагистралям, где находиться пешеходам опасно и запрещено», — уточнил заместитель председателя правительства Московской области — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

В ведомстве отметили, что на загородных трассах региона сейчас можно встретить лосей, у которых началась миграция. В связи с этим важно быть особо внимательными на дорогах. При встрече с животным важно снизить скорость до минимума или затормозить, чтобы пропустить его. В целях повышения безопасности на дорогах дорожные службы региона также проводят комплекс работ по обустройству ограждений, тротуаров, восстановлению разметку на проезжей части. Госавтоинспекция Подмосковья, в свою очередь, проводит рейды, направленные на соблюдение ПДД.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.