Количество несанкционированных граффити снизилось в Подмосковье
Фото: [Пресс-служба ГУСТ МО]
В июле в Подмосковье число выявленных и устраненных несанкционированных надписей снизилось почти на тысячу, сообщили в областном ГУСТ.
Глава ведомства Светлана Аипова отметила, что дефекты выявляли как инспекторы, так и камеры «умных автомобилей». Наиболее активно работа по устранению дефектов велась в Мытищах, Щелково и Домодедово, уточнила министр.
«Устранение подобных нарушений проводится при помощи специальных моющих средств, а также закрашивания вандальных изображений краской подходящего колера, — добавила Аипова.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев говорил, что в регионе растет посещаемость парков.