Количество несанкционированных граффити снизилось в Подмосковье

В июле в Подмосковье число выявленных и устраненных несанкционированных надписей снизилось почти на тысячу, сообщили в областном ГУСТ.

Глава ведомства Светлана Аипова отметила, что дефекты выявляли как инспекторы, так и камеры «умных автомобилей». Наиболее активно работа по устранению дефектов велась в Мытищах, Щелково и Домодедово, уточнила министр.

«Устранение подобных нарушений проводится при помощи специальных моющих средств, а также закрашивания вандальных изображений краской подходящего колера, — добавила Аипова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев говорил, что в регионе растет посещаемость парков.