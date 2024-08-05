Количество обучающихся во вторую смену школьников сократится в Подмосковье
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В новом учебном году количество обучающихся во вторую смену школьников в Подмосковье сократится на 10 тысяч человек, этому будет способствовать открытие 39 новых школ, где предусмотрено 38 тысяч мест. Об этом в ходе совещания губернатора Московской области Андрея Воробьева с региональным правительством и главами городских округов сообщил первый заместитель председателя правительства Московской области Илья Бронштейн.
«В этом учебном году обучение во вторую смену будет проходить в 261 школе, что на 42 школы меньше, чем в прошлом году. Количество обучающихся во вторую смену уменьшится на 10 тысяч человек», — сказал он.
В регионе также уделяют особое внимание привлечению учителей в новые школы — в общей сложности в них будут работать более трех тысяч педагогов. Сейчас в педагогических коллективах школ-новостроек 83 вакантных места. По словам Бронштейна, решению этого вопроса способствует разработанная система мер поддержки педагогов. Например, компенсация за аренду жилья, которую ввели по поручению губернатора Андрея Воробьева в феврале 2024 года.
Ранее Андрей Воробьев поручил профильным ведомствам обеспечить безопасность школ и детских садов в Подмосковье.