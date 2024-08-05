Количество обучающихся во вторую смену школьников сократится в Подмосковье

В новом учебном году количество обучающихся во вторую смену школьников в Подмосковье сократится на 10 тысяч человек, этому будет способствовать открытие 39 новых школ, где предусмотрено 38 тысяч мест. Об этом в ходе совещания губернатора Московской области Андрея Воробьева с региональным правительством и главами городских округов сообщил первый заместитель председателя правительства Московской области Илья Бронштейн.