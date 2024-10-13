Раскрыто число пострадавших при обрушении пола вагона в Ленобласти

Семь человек получили различные травмы при обрушении пола вагона поезда, который использовали для съемок фильма. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на анонимный источник.

Собеседник уточнил, что съемки велись в декоративном вагоне вне железнодорожных путей. В самый разгар творческого процесса пол неожиданно обрушился, утащив за собой группу людей. Не меньше семи человек пострадали. По данным Shot, среди них и режиссер Карен Геворкян.

Как выяснил telegram-канал, на платформе проходили съемки картины «Василий Теркин». Режиссер рассказал, что провалился вниз вместе с камерой. Серьезных травм он не получил.

По предварительным данным, три человека в тяжелом состоянии, четыре — в средней степени тяжести.

Ранее сообщалось, что после обрушения перекрытия в психдиспансере нашли тело пациентки.