Количество семей в РФ, которым на все хватает денег, достигло рекорда за всю историю

Согласно данным Росстата, в апреле-июне 2024 года доля российских семей, способных удовлетворить все свои потребности, достигла рекорда, составив 4,9%, передает РИА Новости.

Для сравнения, в предыдущем квартале этот показатель равнялся 3,9%, а год назад был равен 3,4%. Это значение является наивысшим с начала 2016 года, когда отсутствуют более ранние квартальные сведения.

За последние два десятилетия аналогичные уровни не фиксировались. Ранее максимальные показатели наблюдались в 2019 году (3,5%) и в 2023 году (3,4%).

В то же время увеличилась и доля семей, у которых хватает средств на все нужды, кроме приобретения автомобиля, квартиры или дачи, — с 37,1% до 37,4%, увеличившись на 0,3 процентного пункта за год.

Количество людей, испытывающих трудности с покупкой товаров длительного пользования, уменьшилось на 1 процентный пункт до 47,6%.

В свою очередь, 10% семей с достатком только на еду не могут оплачивать ЖКУ и одежду, что является минимальным показателем с начала 2016 года.

По последним данным, реальный располагаемый доход россиян возрос на 9,6% в годовом исчислении во втором квартале, по сравнению с 6,4% в первом.

Ранее сообщалось, что закон о повышении МРОТ до 22440 рублей направлен на подпись Путину. На текущий момент, в 2024 году, МРОТ составляет 19 242 рубля. Таким образом, с 1 января произойдет его увеличение на 16,6%.