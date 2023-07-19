Количество соцпредприятий в Подмосковье приближается к тысяче

Количество социальных предприятий в Подмосковье в этом году увеличилось в сравнении с прошлым годом и продолжает расти, рассказала глава областного Мининвеста Екатерина Зиновьева.

«Статус социального предприятия бизнесу необходимо подтверждать ежегодно. В этом году его получили уже 940 компаний, из них 275 — впервые. В конце прошлого года в статусе соцпредпринимателя в регионе работали 799 компаний. Таким образом, это число увеличилось на 17,5%», — уточнила зампред Зиновьева.

В министерстве отметили, что подать заявку для получения статуса можно здесь. Предприниматели региона, в том числе социальные, могут воспользоваться бесплатными услугами центра «Мой бизнес». Он создан по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство», инициатором которого был президент России Владимир Путин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал составить дорожные карты для работы с рекомендациями, собранными на парковом голосовании.