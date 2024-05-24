Количество субъектов МСП в Московской области за пять лет выросло почти на треть

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в Подмосковье за последние пять лет выросло почти на треть, регион входит в тройку лидеров среди других в России по данному показателю. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«На сегодняшний день в Подмосковье зарегистрировано более 456 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года рост составил порядка 30%. Сегодня предприниматели Московской области наиболее активно заняты в сфере оптовой и розничной торговли — 34%, перевозок — 10%, а также в строительстве и ремонте — 8%», — уточнила заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По ее словам, на долю МСП приходится около 30% экономики Московской области, в этом секторе заняты около 1,9 миллиона человек. Зампред напомнила, что в регионе для развития бизнеса разработаны меры поддержки и специальные сервисы. Так, например, можно получить субсидии при выходе на маркетплейсы, субсидию на покупку и лизинг оборудования и не только. В рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательства» в Подмосковье также создали областной центр «Мой бизнес».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.