Количество занятых в секторе МСП в Подмосковье выросло почти вдвое за пять лет

Более 1,9 миллиона человек заняты в секторе малого и среднего предпринимательства в Подмосковье, численность трудоустроенных в организациях МСП регионе с 2019 года выросла почти на 50%. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Динамика развития сектора позволяет рассчитывать, что порог в два миллиона трудоустроенных на предприятиях МСП региона будет преодолен уже к концу 2024 года», — сказала заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По ее словам, общее число компаний в этом секторе за последние пять лет выросло в 1,2 раза (почти до 440 тысяч субъектов), число самозанятых — в 8,9 раз (более 650 тысяч граждан). В ведомстве уточнили, что этому, в том числе, способствовали меры поддержки бизнеса, которые предоставляют в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Ознакомиться с ними можно здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.