В Турции объявили траур из-за массовой гибели людей во время пожара на курорте

Во время видеообращения после заседания кабмина президент Турции объявил однодневный траур после смертельного пожара на горнолыжном курорте. Об этом со ссылкой на иностранные источники пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Президент Турции объявил, что 22 января станет днем национального траура из-за трагедии в отеле «Карталкая» на горнолыжном курорте. Эрдоган добавил, что бросит все силы для наказания виновных, допустивших халатность.

«В память о погибших при пожаре в отеле в провинции Болу в среду, 22 января, в стране объявлен однодневный национальный траур <...> Я прошу всех действующих лиц уважать боль наших граждан», — сообщил Эрдоган.

Напомним, 21 января в отеле в провинции Болу произошел пожар, унесший жизни 66 человек. Более 50 пострадали, большая часть из них госпитализирована. По словам турецкого президента, 17 человек были выписаны из больниц. По предварительным данным, огонь распространился по 12-этажному зданию стремительно, так как обладал деревянной конструкцией. Очаг возгорания мог находиться в пищеблоке.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин выразил соболезнования Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с пожаром на горнолыжном курорте.