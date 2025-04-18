Колин Фаррелл сдал взрослого сына-инвалида в интернат

Колин Фаррелл и его бывшая партнерша Ким Борденейв приняли непростое для родителей решение. По словам актера, они отправили сына Джеймса в специализированное учреждение, чтобы за ним следили специалисты и обеспечивали должный уход. Фарелл объяснил, что это не стало попыткой снять с себя ответственность: он и Борденейв волнуются о будущем наследника.

«Это сложно. Некоторые родители говорят: „Я хочу заботиться о ребенке сам“. И я уважаю это. Но мой кошмарный сценарий — что, если у меня завтра случится инфаркт, а, не дай Бог, с Ким произойдет автокатастрофа? Джеймс останется один. Он станет подопечным государства. И куда он попадет? Мы не сможем на это повлиять», — объяснил Колин

По словам номинанта на премию «Оскар», он прекрасно помнит времена обострений синдрома: тогда Джеймс мучался от судорог, непроизвольных дерганий и смеха. Всегда было важно ввести правильную дозу лекарства, с чем звездному отцу было страшно ошибиться. Фарелл отметил, что приступы не повторялись больше десяти лет, но не исключено, что это произойдет снова. Жизнь в интернате под попечением врачей может оказаться полезной и более безопасной.

Фарелл подчеркнул, что он будет навещать и иногда забирать Джеймса для времяпровождения, никто не собирается ставить на нем крест и полноценно бросать на плечи специалистов.

Напомним, что впервые отцом Колин Фаррелл стал в 2003 году. Особенного сына Джеймса ему родила канадская модель Ким Борденейв. Второй сын появился в 2009 году уже от актрисы Алиции Бахледы.

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