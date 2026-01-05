Колядовать можно, а гадать нет: священник объяснил, что можно и нельзя делать на Рождество

В преддверии празднования Рождества Христова, которое православные христиане отметят 7 января 2026 года, священнослужитель Русской православной церкви напомнил о традиционных ограничениях этого дня. Священник Николай Конюхов, клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста, назвал Рождество вторым по значимости церковным праздником после Пасхи, пишет Вечерняя Москва.

Он отметил, что в этот день не рекомендуется заниматься тяжелым физическим трудом, уборкой дома или рукоделием. Также неуместными считаются ссоры, сквернословие и осуждение. Что касается алкоголя, то допускается умеренное употребление вина за праздничным столом, в то время как пьянство расценивается как грех.

Священник напомнил, что церковь негативно относится к святочным гаданиям, которые считаются языческим обрядом. При этом к традиции колядования, если в ее основе лежит прославление Христа, отношение более снисходительное. Кроме того, в праздник не следует отказывать в милостыне и гостеприимстве, а также давать или брать деньги в долг.

По словам священнослужителя, цель этих ограничений — создать условия, в которых внимание человека будет сосредоточено на духовных ценностях, любви и общении с близкими.

