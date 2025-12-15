Коляска в храме: религовед разъяснила права мам и нормы закона

Активное обсуждение в соцсетях Балашихи поставило точный и практический вопрос: может ли молодая мама войти в православный храм с детской коляской, не нарушая при этом церковных и светских норм? Как рассказала одна из прихожанок, в ее храме к такой ситуации относятся с пониманием, но волнение вызывает возможная реакция в других местах. Ответ на этот запрос в беседе с REGIONS дала религовед Марина Гринвальд.

Эксперт категорична: женщина с коляской относится к маломобильным гражданам, и ее право на беспрепятственный доступ в общественные места, включая культовые сооружения, гарантировано Конституцией РФ. Любые ограничения этого права должны иметь официальное, документальное обоснование.

Существует лишь два легитимных основания, по которым служители храма могут попросить оставить коляску снаружи. Первое — наличие внутреннего устава конкретного прихода, где соответствующий запрет прописан черным по белому. В этом случае документ по первому требованию должны предъявить для ознакомления.

Второе — особый режим в периоды официально объявленной террористической угрозы, когда вводятся дополнительные меры безопасности. И здесь также обязателен соответствующий регламентирующий приказ или распоряжение, а не устное пожелание.

Позицию эксперта в беседе с корреспондентом подтвердили и в Балашихинской епархии, сославшись на закон Московской области об обеспечении доступа маломобильных групп населения. Согласно ему, храмы не только не должны чинить препятствий, но и обязаны быть оборудованы специальными пандусами.

Решение, оставить ли там транспорт ребенка или взять его с собой, остается за родителем. Главный вывод для всех прихожан прост: вера и возможность участвовать в богослужении должны быть доступны каждому, и закон, как и церковное милосердие, на стороне тех, кто пришел в храм с ребенком.

Ранее сообщалось, что молитва одной из святых спасла онкобольную студентку из Подмосковья.