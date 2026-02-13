Колючие «подснежники»: рано проснувшиеся ежи из Подмосковья могут быть опасны

В Орехово-Зуевском городском округе зафиксировано явление, которое местные жители уже окрестили добрым знаком: в лесах близ дачных поселков от зимней спячки пробудились ежи. Одного из таких «торопыжек» заметили на территории частного участка, где он явно рассчитывал на ранний ужин, пишет REGIONS .

Хозяева дачи обнаружили колючего гостя прямо у крыльца, и тот повел себя на удивление смело — не убегал, а с интересом изучал окрестности, словно пришел на разведку.

Вдохновленные неожиданной встречей, дачники в шутку назвали визит зверька «первым весенним пикником». Правда, радость быстро сменилась растерянностью: что делать с таким ранним гостем, никто не знал.

«Не знают, что дальше с ним делать. Может не трогать его совсем и он повторно впадет в спячку до весны?», — интересуется жительница Орехово-Зуева Елена.

Ответ на этот вопрос дала ветеринар Ирина Малых. Специалист подтвердила: проснувшееся животное действительно лучше оставить в покое и не пытаться ему помочь. Более того, контакт с диким зверем может быть небезопасен для самих дачников.

«Ежики способны переносить разные инфекции, а в их шерстке между иголками часто обитают клещи, блохи и другие паразиты. Зима — нехарактерное время выхода из спячки для ежей, и это может указывать на заболевание», — рассказала Ирина Малых.

Причины раннего пробуждения могут быть разными: температурные колебания или подтопление зимних «квартир» грызунов. Но для самих ежей такая спешка опасна вдвойне. Естественной кормовой базы в виде насекомых сейчас еще нет, а ночные заморозки могут стать серьезным испытанием для неокрепшего после спячки организма.

Фотографии орехово-зуевского ежа-первопроходца уже облетели местные паблики. Для горожан колючий визитер стал не столько проблемой, сколько добрым знаком скорого прихода весны. Даже если сама весна пока только в планах, а ежик, кажется, решил, что ждать уже не обязательно.

