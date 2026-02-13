Колючие «подснежники»: рано проснувшиеся ежи из Подмосковья могут быть опасны
Фото: [istockphoto.com/Tarik Dervovic]
В Орехово-Зуевском городском округе зафиксировано явление, которое местные жители уже окрестили добрым знаком: в лесах близ дачных поселков от зимней спячки пробудились ежи. Одного из таких «торопыжек» заметили на территории частного участка, где он явно рассчитывал на ранний ужин, пишет REGIONS.
Хозяева дачи обнаружили колючего гостя прямо у крыльца, и тот повел себя на удивление смело — не убегал, а с интересом изучал окрестности, словно пришел на разведку.
Вдохновленные неожиданной встречей, дачники в шутку назвали визит зверька «первым весенним пикником». Правда, радость быстро сменилась растерянностью: что делать с таким ранним гостем, никто не знал.
«Не знают, что дальше с ним делать. Может не трогать его совсем и он повторно впадет в спячку до весны?», — интересуется жительница Орехово-Зуева Елена.
Ответ на этот вопрос дала ветеринар Ирина Малых. Специалист подтвердила: проснувшееся животное действительно лучше оставить в покое и не пытаться ему помочь. Более того, контакт с диким зверем может быть небезопасен для самих дачников.
«Ежики способны переносить разные инфекции, а в их шерстке между иголками часто обитают клещи, блохи и другие паразиты. Зима — нехарактерное время выхода из спячки для ежей, и это может указывать на заболевание», — рассказала Ирина Малых.
Причины раннего пробуждения могут быть разными: температурные колебания или подтопление зимних «квартир» грызунов. Но для самих ежей такая спешка опасна вдвойне. Естественной кормовой базы в виде насекомых сейчас еще нет, а ночные заморозки могут стать серьезным испытанием для неокрепшего после спячки организма.
Фотографии орехово-зуевского ежа-первопроходца уже облетели местные паблики. Для горожан колючий визитер стал не столько проблемой, сколько добрым знаком скорого прихода весны. Даже если сама весна пока только в планах, а ежик, кажется, решил, что ждать уже не обязательно.
