Пернатая слежка: сова взяла в осаду двор в Бронницах и «заперла» кота в доме

Во дворе дома Васильевых в Бронницах на улице Москворецкой уже неделю разворачиваются настоящие птичьи баталии. Высоко на старой осине обосновалась сова, и теперь местные вороны утратили покой: они галдят с утра до ночи, пытаясь выжить незваную гостью. Хозяева же дома переживают за другого члена семьи — кота, которого теперь боятся выпускать на улицу. Чтобы развеять страхи владельцев, редакция REGIONS обратилась к орнитологу Татьяне Сурковой.

Семейство Васильевых признается, что сова ведет себя вполне интеллигентно: днем мирно дремлет на верхушке дерева, а ночью улетает по своим делам. Скорее всего, дела эти связаны с охотой на мышей, следы которых по весне всегда обнаруживаются в хозпостройках. Обычно с грызунами разбирался кот, но теперь его карьера мышелова под угрозой — хозяева держат любимца взаперти, и животное, судя по всему, в глубокой обиде на пернатую нахлебницу.

Специалист успокоила: кот в безопасности, и гулять ему никто не мешает, кроме разве что собственных хозяев. Птицу, поселившуюся на осине, причислили к длиннохвостым неясытям — виду, который не замечен в посягательствах на домашних питомцев.

«Кота или кошку вполне может похитить ястреб или сапсан. Но совы, в том числе неясыти, менее крупные птицы, они все-таки ищут себе пропитание масштабом поменьше. Мыши, воробьи, например. Не знаю ни одного упоминания, чтобы сова напала на кошку. А вот ястреб с балкона унести может вполне!», — объяснила эксперт.

По словам специалиста, совы выбирают места рядом с человеком вовсе не из любви к котам, а из практических соображений. Зимой в лесу с пропитанием туго, а в городе полно легкой добычи: крысы, воробьи и прочая живность. К тому же люди для сов не опасны — в них не стреляют и не едят, так что и бояться соседей по участку причин нет. Днем птице нужно лишь укромное место, где можно отдохнуть и набраться сил, прижавшись к стволу дерева, с корой которого сливается оперение.

Что касается шумных ворон, то их агрессия — дело житейское. Татьяна Суркова поясняет, что пернатые реагируют одинаково на любого хищника: окружают, орут и пытаются выгнать. Но если ястреб, испугавшись, улетит, то сова ведет себя иначе: она будет невозмутимо сидеть на дереве до темноты, а ночью в спокойствии поохотится и найдет убежище на день.

На вопрос, стоит ли вмешиваться в эту историю и помогать сове, эксперт отвечает однозначно: если птица выглядит здоровой и не проявляет беспокойства, лучшее, что можно сделать — просто наблюдать за ней издалека. Суркова советует отпустить все переживания и просто любоваться красотой редкой гостьи. Если же сова окажется больной или раненой, пытаться изловить ее самостоятельно не нужно — это опасно и для человека, и для птицы. В таком случае следует немедленно обращаться в службу спасения животных.

