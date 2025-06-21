Специалист рассказала о коллагене, который может помочь поддержать молодость

Биохакер Мария Молоствова в беседе с RuNews24.Ru развеяла мифы и подтвердила некоторые факты о коллагене — белке, который составляет 70% сухого веса нашей кожи.

После 18 лет люди теряют 1% коллагена ежегодно, что приводит к появлению морщин и снижению упругости кожи. Для этого можно повышать выработку коллагена. Многие пьют его как добавки, но они не всегда работают.

Как пояснила эксперт, гидролизованный (расщепленный) коллаген — единственная форма, которую организм может усвоить. Как показали последние исследования, эффект от приема может быть следующим:

Прием 2,5-5 г в день улучшает эластичность кожи на 7% за 2 месяца.

Особенно эффективен коллаген I типа (80% кожного коллагена).

Также помогает суставам и сосудам.

Как пояснила врач, животный коллаген работает лучше растительного, но важно обращать внимание на качество добавки. Принимать нужно минимум 8 недель для ощутимого результата. Однако специалист предостерегла от бездумного употребления: коллаген не волшебная таблетка, но при грамотном использовании может стать хорошим помощником в борьбе с возрастными изменениями. Желательно проконсультироваться с врачом.

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